Spalletti dopo l’uscita dalla Champions | “Sono inconsolabile Su Lozano è rigore nettissimo”

Si definisce "inconsolabile" e mette nel mirino l'arbitraggio del polacco Szymon Marciniak, perché il contatto in area, sullo 0-0, tra Leao e Hirving Lozano è "rigore nettissimo" che "non si può non vedere". Al termine di Napoli-Milan, finita 1-1, che ha decretato l'addio dei partenopei alla Champions League, Luciano Spalletti ha mostrato tutta l'amarezza per il risultato finale che non ha permesso ai suoi di ribaltare il risultato dell'andata. L'ex tecnico di Roma e Inter, nonostante i grandi successi del campionato, ha affermato: "Niente mi consolerà. Può succedere qualsiasi cosa, ma ora Sono inconsolabile". Da parte sua Sono arrivati i "complimenti al Milan per il passaggio del turno e ai giocatori del Napoli".

