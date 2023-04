Spalletti contro l’arbitraggio di Napoli Milan: avete sentito? (Di mercoledì 19 aprile 2023) Grande amarezza per il Napoli. Svanisce il sogno chiamato Champions League: i partenopei vengono risvegliati sul più bello dal Milan, che vince il doppio confronto e accede alle semifinali. Secondo Luciano Spalletti, però, i 180 minuti sono stati viziati da una gestione arbitrale discutibile, così commentata dal tecnico azzurro nella conferenza post partita : “Siamo stati penalizzati dalla partita precedente perché ci sono stati tolti ingiustamente coloro che hanno piùforza e sostanza (Kim e Anguissa, ndr). Mi sembra che su quella che è stata la valutazione dell’arbitro, come già detto della prima gara, i giornali si siano schierati con le insufficienze per cui è segno che l’ha fatte proprio grosse per aspettarsi questo” Spalletti intervista arbitraggio ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Grande amarezza per il. Svanisce il sogno chiamato Champions League: i partenopei vengono risvegliati sul più bello dal, che vince il doppio confronto e accede alle semifinali. Secondo Luciano, però, i 180 minuti sono stati viziati da una gestione arbitrale discutibile, così commentata dal tecnico azzurro nella conferenza post partita : “Siamo stati penalizzati dalla partita precedente perché ci sono stati tolti ingiustamente coloro che hanno piùforza e sostanza (Kim e Anguissa, ndr). Mi sembra che su quella che è stata la valutazione dell’arbitro, come già detto della prima gara, i giornali si siano schierati con le insufficienze per cui è segno che l’ha fatte proprio grosse per aspettarsi questo”intervista arbitraggio ...

