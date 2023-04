Spalletti: ''C'era un rigore netto'' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo Napoli - Milan sull'intervento a danno di Lozano: \''Arbitro? C'era rigore ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le parole di Lucianoin conferenza stampa dopo Napoli - Milan sull'intervento a danno di Lozano: \''Arbitro? C'era...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Spalletti duro in sala stampa: 'C'era rigore netto' poi batte il pugno sul tavolo mimando l'impatto... #MilanNapoli… - Salvato95551627 : RT @AntoVitiello: Spalletti duro in sala stampa: 'C'era rigore netto' poi batte il pugno sul tavolo mimando l'impatto... #MilanNapoli #Cham… - Inferno_Milans : RT @AntoVitiello: Spalletti duro in sala stampa: 'C'era rigore netto' poi batte il pugno sul tavolo mimando l'impatto... #MilanNapoli #Cham… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: VIDEO CONFERENCE - Napoli, Spalletti: “C’era un rigore netto su Lozano, peccato” -