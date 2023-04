Spagna, trovata l’intesa per la nuova legge sulla casa: stop ai rincari degli affitti (Di mercoledì 19 aprile 2023) La prima legge organica sulla casa dalla fine del franchismo. Dopo lunghe trattative, è stato trovato un accordo tra i partiti che sostengono l’attuale governo spagnolo per fermare la corsa degli affitti. La riforma, tra le prorità della coalizione al governo dal 2019, era stata varata un anno fa dall’esecutivo ma sembrava ormai archiviata, fino all’annuncio dell’accordo venerdì scorso. In base alla proposta, gli aumenti agli affitti saranno svincolati all’inflazione e limitati al 2 percento per quest’anno e al 3 percento al 2024. Inoltre non dovrà più essere l’inquilino a pagare la provvigione all’agenzia ma il locatore. Uno degli aspetti centrali della riforma riguarda lo status di “grandi proprietari” che le comunità autonome potranno assegnare anche alle persone ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023) La primaorganicadalla fine del franchismo. Dopo lunghe trattative, è stato trovato un accordo tra i partiti che sostengono l’attuale governo spagnolo per fermare la corsa. La riforma, tra le prorità della coalizione al governo dal 2019, era stata varata un anno fa dall’esecutivo ma sembrava ormai archiviata, fino all’annuncio dell’accordo venerdì scorso. In base alla proposta, gli aumenti aglisaranno svincolati all’inflazione e limitati al 2 percento per quest’anno e al 3 percento al 2024. Inoltre non dovrà più essere l’inquilino a pagare la provvigione all’agenzia ma il locatore. Unoaspetti centrali della riforma riguarda lo status di “grandi proprietari” che le comunità autonome potranno assegnare anche alle persone ...

