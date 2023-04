Space Economy: la nuova frontiera delle tecnologie informatiche (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non solo esplorazione spaziale: la Space Economy e le tecnologie satellitari connesse formano un vero e proprio ecosistema di attività, prodotti e servizi destinati nel prossimo futuro a dare un contributo significativo allo slancio verso l’industria 4.0 per diversi settori produttivi. Paragonata spesso a una rivoluzione pari a quella che Internet ha rappresentato alla fine del secolo scorso, la Space Economy oggi è in continua espansione: in questo settore quotato più di 460 miliardi di dollari a livello mondiale, l’Italia gioca una partita significativa. In base ai dati dell’Osservatorio Space Economy della School of Management del Politecnico di Milano, siamo infatti il quinto Paese al mondo e il secondo in Unione Europea, con 4.6 miliardi di investimento messi in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non solo esplorazione spaziale: lae lesatellitari connesse formano un vero e proprio ecosistema di attività, prodotti e servizi destinati nel prossimo futuro a dare un contributo significativo allo slancio verso l’industria 4.0 per diversi settori produttivi. Paragonata spesso a una rivoluzione pari a quella che Internet ha rappresentato alla fine del secolo scorso, laoggi è in continua espansione: in questo settore quotato più di 460 miliardi di dollari a livello mondiale, l’Italia gioca una partita significativa. In base ai dati dell’Osservatoriodella School of Management del Politecnico di Milano, siamo infatti il quinto Paese al mondo e il secondo in Unione Europea, con 4.6 miliardi di investimento messi in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _asheeshsharma : Space Economy - clearias : Space Economy - - FinanciaLounge : La nuova frontiera di oggi è aperta a tutti gli investitori con sbocchi su moltissimi settori, grazie al crollo dei… - ProvinciaTrento : RT @wireditalia: Il 6 e il 7 maggio ci vediamo a Rovereto per il Wired Next Fest #WNF23 Sul palco del festival avremo con noi Simonetta Di… - cheaterbag : RT wireditalia 'Il 6 e il 7 maggio ci vediamo a Rovereto per il Wired Next Fest #WNF23 Sul palco del festival avre… -