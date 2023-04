Sostituzione etnica: una battaglia sacrosanta (ma ora basta invocare “flussi legali”) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr – Lo ammetto, ci casco sempre. Ogni volta che scoppia una polemica politica sul concetto della «Sostituzione etnica», mi viene voglia di spiegare i perché e i percome della Sostituzione attingendo ai flussi migratori, ai trend demografici, ai tassi di natalità. Ma è tutto inutile, sembra di parlare ai sordi. E per un motivo molto semplice: nel concetto di «Sostituzione etnica», la sinistra non ha un problema con la prima parola, ma con la seconda. Parli loro del cambiamento di civiltà, dei movimenti dei popoli, e ti guardano come se fossi un alieno. Sostituzione etnica, una questione di popoli Molto semplicemente, per loro i popoli, le etnie, le nazioni non esistono. E se non esistono, come li si può sostituire? Ecco spiegato il punto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr – Lo ammetto, ci casco sempre. Ogni volta che scoppia una polemica politica sul concetto della «», mi viene voglia di spiegare i perché e i percome dellaattingendo aimigratori, ai trend demografici, ai tassi di natalità. Ma è tutto inutile, sembra di parlare ai sordi. E per un motivo molto semplice: nel concetto di «», la sinistra non ha un problema con la prima parola, ma con la seconda. Parli loro del cambiamento di civiltà, dei movimenti dei popoli, e ti guardano come se fossi un alieno., una questione di popoli Molto semplicemente, per loro i popoli, le etnie, le nazioni non esistono. E se non esistono, come li si può sostituire? Ecco spiegato il punto ...

