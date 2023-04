Sostituzione etnica, Spinelli (Fdi) insiste: 'La sinistra non ha mai fatto niente per la natalità' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Invece di indietreggiare e chiedere scusa, dopo le parole di Francesco Lollobrigida sulla Sostituzione etnica, il governo Meloni e Fdi raddoppiano: "In Italia si nasce di meno, questo è un dato ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 aprile 2023) Invece di indietreggiare e chiedere scusa, dopo le parole di Francesco Lollobrigida sulla, il governo Meloni e Fdi raddoppiano: "In Italia si nasce di meno, questo è un dato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Mentana commenta lo 'scivolone' di Lollobrigida sulla 'sostituzione etnica' - ZanAlessandro : Nel giorno in cui il Presidente Mattarella visita #Auschwitz, #Lollobrigida evoca un fantomatico pericolo di “sosti… - captblicero : Oggi il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ha deciso di citare la teoria del complotto più amata dai… - servidinessuno1 : RT @Anna302478978: Lollobrigida: «Aiutare nascite, no alla sostituz.etnica» LOLLO'NO ALLA SOSTITUZIONE ETNICA' NON CI RISULTA MIGRANTI SI… - Periplo59 : RT @_Nico_Piro_: In Tunisia il governo parla di sostituzione etnica dei subsahariani ai danni dei tunisini, in Italia sono i tunisini a sos… -