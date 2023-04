Sostituzione etnica? Semmai etima Il punto politico di Lucarella

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il problema è uno. Il linguaggioduro e crudo può riempire la pancia, ma svuota la credibilità del pensiero. Si genera così diffidenza e logorio. La libertà di “pensare” implica saperla governare. Se no rischia la(evolutiva peraltro) dove con quest’ultima parola si tende alla mistificazione dei significati (da non confondere con il termine etimo). Infatti traduzione dalla parolain lingua lingala, usata in Congo, è cuore (esempio è il cuore del problema). Parlare dinel 2023, quindi, è non solo anacronistico, ma pericoloso soprattutto considerata la scelta politica ipotizzata per il futuro riguardo a cuscinetti di regolarizzazione (circa 500 mila persone stimate proprio dal ministro ...