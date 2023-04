Sostituzione etnica, Nardella: 'Da Lollobrigida parole inaccettabili, ci riporta a periodi bui' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le vergognose parole di Lollobrigida a proposito della 'Sostituzione etnica', che ricordano un triste ventennio di qualche decennio fa, ancora fanno rumore. Dario Nardella, intervistato da Toscana Tv, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le vergognosedia proposito della '', che ricordano un triste ventennio di qualche decennio fa, ancora fanno rumore. Dario, intervistato da Toscana Tv, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Mentana commenta lo 'scivolone' di Lollobrigida sulla 'sostituzione etnica' - ZanAlessandro : Nel giorno in cui il Presidente Mattarella visita #Auschwitz, #Lollobrigida evoca un fantomatico pericolo di “sosti… - captblicero : Oggi il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ha deciso di citare la teoria del complotto più amata dai… - giulsss02 : RT @Sydwerehere: A che ora si dimettono La Russa per aver offeso i partigiani comunisti, Meloni per aver definito pensionati, disoccupati e… - CarmelaBChem : RT @FrancescoLancia: Ricordatevi che per la sostituzione etnica è comunque necessario lo scontrino. -