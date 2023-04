Sostituzione etnica | il Pd a Lollobrigida | ' Teorie razziste e complottiste | si scusi'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Mentana commenta lo 'scivolone' di Lollobrigida sulla 'sostituzione etnica' - ZanAlessandro : Nel giorno in cui il Presidente Mattarella visita #Auschwitz, #Lollobrigida evoca un fantomatico pericolo di “sosti… - captblicero : Oggi il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ha deciso di citare la teoria del complotto più amata dai… - noglobal02 : @stars_links @MartinoTato @michele_geraci Andava bene in Scandinavia fino al crollo demografico e alla sostituzione… - LorenzoFali93 : RT @BettaPiccolotti: Cosa vuol dire #Lollobrigida quando parla di sostituzione etnica? Vuole una pura etnia italiana? Ce lo venga a spiegar… -

... 'Il calo demografico non può essere contrastato con la '''. Ovvero, al posto dell'italiano che non nasce ci metto l'africano che traghetta. "Che coraggio...". La Schlein Le ...Il Pd ha risposto in massa alle vergognose parole di Francesco Lollobrigida sulla. Enrico Borghi, senatore dem, sui social ha rincarato la dose. "Questa mattina, mentre Israele si ferma al suono delle sirene per ricordare i sei milioni di ebrei uccisi nella ...È una espressione che ho sentito anche in campagna elettorale più volte, è stata ripetuta nei comizi e allora non ci siamo scandalizzati', ricorda il parlamentare di FI. 'È vero ...

Lollobrigida: fermare la «sostituzione etnica». Schlein: è un suprematista Corriere della Sera

Eccola qua, detta con le parole del ministro Lollobrigida: “Bisogna fare più figli, altrimenti diamo il via libera alla sostituzione etnica”. Parole da “suprematista bianco” lo accusa la segretaria de ...In queste ore stanno facendo discutere le parole pronunciate martedì 18 aprile dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, durante il congresso del sindacato Cis ...