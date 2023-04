Sostituzione etnica, chi ha ragione tra Lollobrigida e Schlein (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il governo attuale ha deciso di mettere in primo piano il tema della nazione e quello dell’identità (se preferite della cultura) italiana. In un’ottica ovviamente non esclusivista né tanto meno xenofoba, anzi assolutamente liberale e pluralistica. Il tema della nazione non è, d’altronde, né storicamente né teoricamente, un tema di destra o di sinistra. Lo ha fatto a partire da una duplice consapevolezza: da una parte, convinto che l’ideologia globalista tende a uniformare, amalgamare, standardizzare, le diversità e differenze di culture e stili di vita che fanno la ricchezza del genere umano, generando conformismo e omologazione; dall’altra, convinto che l’italianità, intesa nel senso culturale più ampio possibile, sia una riserva di senso inesauribile e in quanto tale apprezzata in ogni angolo del mondo, e pertanto assolutamente da preservare. È in quest’ottica che vanno inserite e ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il governo attuale ha deciso di mettere in primo piano il tema della nazione e quello dell’identità (se preferite della cultura) italiana. In un’ottica ovviamente non esclusivista né tanto meno xenofoba, anzi assolutamente liberale e pluralistica. Il tema della nazione non è, d’altronde, né storicamente né teoricamente, un tema di destra o di sinistra. Lo ha fatto a partire da una duplice consapevolezza: da una parte, convinto che l’ideologia globalista tende a uniformare, amalgamare, standardizzare, le diversità e differenze di culture e stili di vita che fanno la ricchezza del genere umano, generando conformismo e omologazione; dall’altra, convinto che l’italianità, intesa nel senso culturale più ampio possibile, sia una riserva di senso inesauribile e in quanto tale apprezzata in ogni angolo del mondo, e pertanto assolutamente da preservare. È in quest’ottica che vanno inserite e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Mentana commenta lo 'scivolone' di Lollobrigida sulla 'sostituzione etnica' - ZanAlessandro : Nel giorno in cui il Presidente Mattarella visita #Auschwitz, #Lollobrigida evoca un fantomatico pericolo di “sosti… - captblicero : Oggi il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ha deciso di citare la teoria del complotto più amata dai… - lamariotts : RT @Alivella56: @SalamidaFabio Se la nostra etnia produce gente come Lollobrigida, un po’ di sostituzione etnica non ci può fare che bene - dovecavolo : RT @francofontana43: Rigurgiti. Il ministro Lollobrigida rilancia le teorie razziste del complotto per la sostituzione etnica. Meloni rinca… -