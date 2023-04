“Sostituzione etnica”, bufera su Lollobrigida. Schlein: “Parole da suprematista” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ministro dell’Agricoltura parla di denatalità e cita la teoria complottista. Le opposizioni insorgono: «Propaganda razzista» Leggi su lastampa (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ministro dell’Agricoltura parla di denatalità e cita la teoria complottista. Le opposizioni insorgono: «Propaganda razzista»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Mentana commenta lo 'scivolone' di Lollobrigida sulla 'sostituzione etnica' - captblicero : Oggi il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ha deciso di citare la teoria del complotto più amata dai… - ZanAlessandro : Nel giorno in cui il Presidente Mattarella visita #Auschwitz, #Lollobrigida evoca un fantomatico pericolo di “sosti… - EdoardoQuaquini : RT @LaPrimaManina: Lollobrigida: 'Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica'. Mentana ha ricordato ciò che dice il sito d… - czubek74 : RT @ZanAlessandro: Nel giorno in cui il Presidente Mattarella visita #Auschwitz, #Lollobrigida evoca un fantomatico pericolo di “sostituzio… -