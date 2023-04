“Sostituzione etnica” | bufera su Lollobrigida Schlein | “Parole da suprematista”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Mentana commenta lo 'scivolone' di Lollobrigida sulla 'sostituzione etnica' - ZanAlessandro : Nel giorno in cui il Presidente Mattarella visita #Auschwitz, #Lollobrigida evoca un fantomatico pericolo di “sosti… - captblicero : Oggi il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ha deciso di citare la teoria del complotto più amata dai… - allegrobifolco : La sostituzione etnica non esiste ma la vorrei ma se dici che io la voglio sei terrapiattista - PavidTigre : @colvieux che stanno DI FATTO attuando una sostituzione etnica nei confronti dei palestinesi da decenni. Incredibil… -

... al congresso della Cisal, ha dichiarato che non possiamo arrenderci alla "" , gli italiani fanno meno figli e li sostituiamo con qualcun altro, la soluzione, il modo è costruire ...Vedi Anche Travaglio a La7: 'Lollobrigida sue Meloni su lavoro femminile Impossibile commentare vaccate di questo livello' Bolloli dissente e ha un fitto botta e risposta a ...Le parole pronunciate ieri dal ministro Lollobrigida sul "" non sono certo utili a calmare le acque. Ieri, in tarda serata, la maggioranza aveva deciso di depositare in un unico ...

PALERMO – “Se vuole aiutare le famiglie, tutte e senza orrende distinzioni, il ministro Lollobrigida abbandoni gli slogan disgustosi sulla ‘sostituzione etnica’, chiami il governo Schifani e lo ..."Il canguro è tornato in Australia" scherza il capogruppo Pd Boccia. Salvaguardato il diritto di discutere in Aula. Domani il voto finale al Senato ...