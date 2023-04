Sostenibili, ma anche durevoli per evitare sprechi e continue sostituzioni. Ecco come gli italiani si aspettano che siano i dispositivi elettronici in un'ottica di risparmio e attenzione al pianeta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Da tempo per fortuna abbiamo iniziato a fare attenzione alle conseguenze sull’ambiente dei nostri acquisti, ponendo l’accento sulla durabilità dei prodotti – dalla moda agli elettrodomestici, all’arredamento – e su quanto questo aspetto sia fondamentale in termini di Sostenibilità, tanto da condizionare le scelte d’acquisto degli italiani. Complici, oggi, caro-vita e inflazione, è sempre più urgente la necessità di risparmiare anche sul lungo periodo, con un occhio di riguardo anche per l’ambiente. 11 dispositivi hi-tech Sostenibili ed eco-friendly guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 aprile 2023) Da tempo per fortuna abbiamo iniziato a farealle conseguenze sull’ambiente dei nostri acquisti, ponendo l’accento sulla durabilità dei prodotti – dalla moda agli elettrodomestici, all’arredamento – e su quanto questo aspetto sia fondamentale in termini dità, tanto da condizionare le scelte d’acquisto degli. Complici, oggi, caro-vita e inflazione, è sempre più urgente la necessità di risparmiaresul lungo periodo, con un occhio di riguardoper l’ambiente. 11hi-teched eco-friendly guarda le foto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gennaro_1972 : @Corriere Come per il mix energetico, anche qui non bisogna frenare la ricerca e sviluppo di tutte le alternative p… - softJumped : @SimosTwittt @smgii1908 Un biglietto minimo messo a 40 euro ad ogni partita e 90 euro in UCL a Napoli sono sostenib… - Guido_Rescio : @analiticamente1 Però per esperienza personale ti posso assicurare che quasi tutti hanno il fucile bello pronto in… - MuchUMoltoUomo : Moda: non solo bellezza ma anche ecosostenibilità Ecco a voi i jeans ecosostenibili ???? - BK63805720 : Anch'io ho una soluzione possiamo preparare per gli orsi i biscotti #SOSTENIBILI alla farina dell'#EURODEPUTATO/pre… -

Meloni: 'Manca manodopera, ora puntiamo sulle donne' Più persone al lavoro per pagare le pensioni. All'inaugurazione del Salone del Mobile a Milano, la premier Giorgia Meloni espone la sua ricetta per rendere i conti sostenibili. Anche se sul Def appena varato dal suo governo c'è scritto che un aumento degli immigrati avrebbe 'un impatto importante' sui conti pubblici per la presidente del Consiglio la strada da ... Savona, ultimi giorni per visitare la 'Cattedrale Scomparsa' ... Arci, City Angels, Bethel, il Maggiordomo di Quartiere e Comunità Sant'Egidio chiamando anche la ...] Navigazione articoli Genova Global Goals Award 2023, un premio per le realtà più sostenibili del ... Il Parlamento europeo approva i provvedimenti cruciali del Fit for 55 ...istituzioni comunitarie ciò dovrà promuovere l'uso per il trasporto aereo di combustibili sostenibili , a cui verranno riservati venti milioni di certificati gratuiti tra il 2024 e il 2030. Anche in ... Più persone al lavoro per pagare le pensioni. All'inaugurazione del Salone del Mobile a Milano, la premier Giorgia Meloni espone la sua ricetta per rendere i contise sul Def appena varato dal suo governo c'è scritto che un aumento degli immigrati avrebbe 'un impatto importante' sui conti pubblici per la presidente del Consiglio la strada da ...... Arci, City Angels, Bethel, il Maggiordomo di Quartiere e Comunità Sant'Egidio chiamandola ...] Navigazione articoli Genova Global Goals Award 2023, un premio per le realtà piùdel ......istituzioni comunitarie ciò dovrà promuovere l'uso per il trasporto aereo di combustibili, a cui verranno riservati venti milioni di certificati gratuiti tra il 2024 e il 2030.in ... Genova Global Goals Award 2023, un premio per le realtà più ... www.comune.genova.it - le notizie in Comune Aviazione, gli idrovolanti protagonisti al salone “Aero 2023” Gli idrovolanti saranno protagonisti a “Aero 2023”. Durante questo importante salone internazionale dedicato all’aviazione generale e alla business aviation, che si svolgerà da domani 19 fino al 22 ap ... Decalogo dei giovani per l’ambiente Sos ai candidati di Fridays for future Il movimento chiede la sottoscrizione di un programma dettagliato agli 8 aspiranti sindaco. Dagli investimenti nella mobilità sostenibile al dimezzamento dell’attività estrattive, alla tutela delle sp ... Gli idrovolanti saranno protagonisti a “Aero 2023”. Durante questo importante salone internazionale dedicato all’aviazione generale e alla business aviation, che si svolgerà da domani 19 fino al 22 ap ...Il movimento chiede la sottoscrizione di un programma dettagliato agli 8 aspiranti sindaco. Dagli investimenti nella mobilità sostenibile al dimezzamento dell’attività estrattive, alla tutela delle sp ...