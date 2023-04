“Sospeso” Uomini e Donna salta | la decisione di Mediaset e cosa viene trasmesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Arriva la notizia di un nuovo cambio nella messa in onda die Donne. Ricordiamo che già nelle ultime ore è stato confermato lo stop del programma televisivo per ben due giorni della prossima settimana. Ci sarà infatti un cambio di programmazione, che non permetterà ai telespettatori di guardarlo al solito appuntamento delle 14.45. Precisamente i giorni previsti per l’interruzione del dating show sono il 24 e 25 aprile, in occasione del ponte della Liberazione. ha infatti scritto: “Dalle 14.10 alle 16.10 circa, sia nella giornata di lunedì 24 che in quella di martedì 25 aprile, è prevista la messa in onda di due film in prima visione assoluta del ciclo “Inga Lindstrom”. A farne le spese sarà dunque non soltanto la programmazione die Donne, ma anche quella della serie televisiva turca Terra amara, anch’essa stoppata in occasione ...