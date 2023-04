“Sospeso per lutto”. Notizia improvvisa sul programma Rai dopo la terribile perdita (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una doccia fredda è arrivata sul pubblico della Rai. Un programma è stato Sospeso per un bruttissimo lutto, che ha colpito uno dei protagonisti dello stesso. Si è trattato di un evento ovviamente inaspettato, infatti tutti sono stati presi alla sprovvista e la televisione pubblica italiana ha dovuto agire di conseguenza per evitare critiche e spiacevoli conseguenze. La trasmissione in questione potrebbe essere recuperata in futuro, ma allo stato attuale non ci sono molte informazioni. Sappiamo però che il sito TvBlog ha dato in anteprima questa news, dunque la Rai ha optato per questa scelta necessaria. Inevitabilmente il programma è stato Sospeso per lutto e i telespettatori sicuramente hanno accettato di buon grado questa Notizia. Il dispiacere per la mancata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una doccia fredda è arrivata sul pubblico della Rai. Unè statoper un bruttissimo, che ha colpito uno dei protagonisti dello stesso. Si è trattato di un evento ovviamente inaspettato, infatti tutti sono stati presi alla sprovvista e la televisione pubblica italiana ha dovuto agire di conseguenza per evitare critiche e spiacevoli conseguenze. La trasmissione in questione potrebbe essere recuperata in futuro, ma allo stato attuale non ci sono molte informazioni. Sappiamo però che il sito TvBlog ha dato in anteprima questa news, dunque la Rai ha optato per questa scelta necessaria. Inevitabilmente ilè statopere i telespettatori sicuramente hanno accettato di buon grado questa. Il dispiacere per la mancata ...

