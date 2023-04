Sony World Photography Awards, foto creata con l'intelligenza artificiale vince un premio ma l'autore lo rifiuta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo le foto 'fake' del Papa con il piumino e dell' arresto di Donald Trump , quest'altro caso è destinato ad alimentare il dibattito sull'intelligenza artificiale generativa. Gli organizzatori del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo le'fake' del Papa con il piumino e dell' arresto di Donald Trump , quest'altro caso è destinato ad alimentare il dibattito sull'generativa. Gli organizzatori del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : “L'Intelligenza Artificiale non è fotografia. Pertanto non accetterò il premio”, così il fotografo tedesco Boris El… - Corriere : Immagine creata dall'intelligenza artificiale vince una sezione dei Sony World Photography Awards: Boris Eldagsen r… - dscndt : Fotografia creata dall'intelligenza artificiale vince ai Sony World Photography Awards: Boris Eldagsen rifiuta il p… - CostaLombardy : Il premio per la categoria 'creatività' del Sony World Photography Award è stato dato a una foto realizzata con l'i… - lc71488535 : RT @Corriere: Immagine creata dall'intelligenza artificiale vince una sezione dei Sony World Photography Awards: Boris Eldagsen rifiuta il… -