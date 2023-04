“Sono sconvolta”. Micol Incorvaia, il ‘dramma’ di prima mattina: “Una me…”. E tutti puntano il dito contro di lui (Di mercoledì 19 aprile 2023) Momento di sconforto per Micol Incorvaia. È il suo primo vero sfogo dall’uscita dal GF Vip 7. L’attuale compagna di Edoardo Tavassi ha fatto intendere ai suoi fan che c’è stato qualcosa che l’ha davvero infastidita. La sorella di Clizia infatti, nelle scorse ore, ha condiviso uno stato abbastanza polemico e ha raccontato quello che le è successo nelle ore precedenti. Tramite alcune stories Instagram, Micol Incorvaia ha raccontato un fatto per lei molto stressante che le è capitato poche ore prima: “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perchè il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30…”. Ma non è finita qui perché poco dopo ha detto: “Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”. Micol ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Momento di sconforto per. È il suo primo vero sfogo dall’uscita dal GF Vip 7. L’attuale compagna di Edoardo Tavassi ha fatto intendere ai suoi fan che c’è stato qualcosa che l’ha davvero infastidita. La sorella di Clizia infatti, nelle scorse ore, ha condiviso uno stato abbastanza polemico e ha raccontato quello che le è successo nelle ore precedenti. Tramite alcune stories Instagram,ha raccontato un fatto per lei molto stressante che le è capitato poche ore: “per essermi svegliata così presto, perchè il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30…”. Ma non è finita qui perché poco dopo ha detto: “Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sconvolta_ : RT @pastelloptn: “dipingo solo quando sono triste, perché ho il cuore frantumato e stringo un pennello per danzare ciò che puoi sentire ma… - Manuela69529061 : Gf Vip, Micol Incorvaia: «Sono sconvolta per....». Ecco cosa è successo - scntofdriedflwr : io sono sconvolta non salirò mai più in una room di bea - cmqmarteena : Oddio ma io sono sconvolta pensavo che quella gente fosse disoccupata da almeno 5/6 anni - harryyscinema : @nohastoknow io sono sconvolta -