Sonia Bruganelli | smentite ancora le voci di separazione | il nuovo progetto con Paolo Bonolis

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 aprile 2023)smentisceuna volta ledi unae pubblica sui social una foto che la mostra assieme. La coppia, considerata vicina alla rottura definitiva la settimana scorsa, sta lavorando insieme a una nuova edizione di Ciao Darwin. “E finalmente… habemus Madre Natura”, ha scritto sul suo profilo Instagram la produttrice televisiva, pubblicando una foto che la mostra al fianco del marito. “Ciao Darwin is coming”, ha aggiunto, lasciando intendere che è stata scelta la modella per la nona edizione del popolare programma televisivo. Tra gli utenti diversi si sono sbilanciati sul futuro della coppia, dopo ledai diretti interessati. “Il fatto che lavorino insieme non vuol dire nulla… ...