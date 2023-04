Sondaggi politici elettorali oggi 19 aprile 2023 | Iv e Azione separate | Calenda avanti su Renzi

(Di mercoledì 19 aprile 2023)19– Questa è la settimana del ‘divorzio’ tra Carloe Matteoe ilo mostra i due partiti da soli per la prima volta dopo la frattura e la fine del Terzo polo:al 4,6% e Italia viva è sotto di 2 punti, al 2,6. Con il leaderche commenta: “In questi giorni si stanno finalmente abbassando le polemiche sul Terzo polo. Da parte mia non ci sarà nessun insulto perché per me la politica è sogno, non fango. Sono pronto al confronto con tutti sulle idee ma non attaccherò mai nessuno a livello personale o con toni giustizialisti ...

L'ultimo insegnamento è la necessità che iindividuino dove e quale sia l'interesse ... Sahra va verso un nuovo partito Ila danno già a più del 10% in Germania Partito old style con ...Parlando deie delle loro posizioni in materia, la direttrice di Euromedia Research dice: 'un italiano su quattro vede Schlein attiva solo sull'opposizione e sulla propaganda'. E continua: '...Dopo i dissapori nel Terzo Polo, con il divorzio tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, la prima rilevazione sull'indice di gradimento dei partitimostra un vantaggio di Azione (4.6%) rispetto a Italia Viva (2,6%). Una situazione precaria in prospettiva delle elezioni europee, dove la soglia di sbarramento è al 4%. Ed è così, davanti a ...

