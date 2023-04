Sondaggi politici elettorali di oggi | crollo Renzi e Calenda dopo la scissione | cresce SalviniDopo la divisione tra Renzi e Calenda crolla il terzo polo | ecco i dati dei nuovi sondaggi politici elettorali di Swg per La 7

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il nuovoo politico elettorale di Swg per La7 andato in onda durante il tg di Mentana mostra una differenza di otto punti percentuali tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico. Va però precisato che Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni, sembra continuare la sua discesa neiche è iniziata circa un mese fa,l’elezione di Elly Schlein come nuova segretaria del PD. Ultimi: Bene il PD di Schlein, scende Meloni Secondo ilo SWG per La 7, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni questa settimana è al 29%, con una diminuzione dello 0,3% rispetto alla precedente rilevazione del 10 aprile, mentre il PD si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Nell’ultimo sondaggio politico di Swg continua il calo di Fratelli d’Italia, mentre il Pd si riavvicina risalendo a… - repubblica : Sondaggi politici, il Pd cresce ancora: distacco da FdI sotto i 9 punti [a cura della redazione Politica] - tebaldi_andrea : Sondaggi politici oggi, la prima volta di #Azione e Italia Viva divise. I numeri nel mio nuovo articolo per Trend-O… - PressReview99 : Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si avvicina al 30%: Renzi e Calenda fanno crollare il Terzo polo… - infoitinterno : Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si avvicina al 30% -

I recenti sondaggi elettorali nazionali mostrano che il Partido Popular (PPE) è in testa con il 31%,... Sahra va verso un nuovo partito I sondaggi la danno già a più del 10% in Germania Partito old style con ...

Crolla il terzo polo nei sondaggi politici elettorali di oggi dopo la scissione tra Calenda e Renzi, ecco tutti gli ultimi dati.