"Solo il 5% convertito in lavoro": Piantedosi, ecco la verità sui permessi speciali (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Risulta inoltre che Solo una limitatissima percentuale, intorno al 5% dei permessi rilasciati, è stata convertita in permessi di lavoro"; le parole del ministro Matteo Piantedosi sulla protezione speciale per i migranti nel corso del suo intervento al Question Time. / WebTv CameraFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Risulta inoltre cheuna limitatissima percentuale, intorno al 5% deirilasciati, è stata convertita indi"; le parole del ministro Matteosulla protezione speciale per i migranti nel corso del suo intervento al Question Time. / WebTv CameraFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

