Sollevamento pesi | Oscar Reyes Martinez fratello d’Italia! Da Cuba all’oro europeo nei -81 kg!

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo quattro podi senza vittorie, arriva finalmente la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati Europei di2023 in quel di Yerevan (Armenia). Merito di, che rispetta il pronostico della vigilia e domina la competizione nella categoria non olimpica -81 kg alla sua prima partecipazione in una rassegna continentale con i colori azzurri. Il 26enne italo-no, dopo il notevole quinto posto agli ultimi Mondiali di Bogotà, si è dimostrato il nuovo punto di riferimento della categoria a livellosenza nemmeno dover esprimere tutto il suo potenziale nell’esercizio di slancio. Il nativo diclasse 1996 si è imposto nel concorso generale con 343 kg di totale (8 in meno rispetto alla rassegna iridata), ...

Arriva un'altra medaglia per l' Italia dagli Europei di in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Quest'oggi si festeggia Giulia Miserendino , che dopo una prestigiosa carriera a livello juniores inizia a togliersi le prime ... PORDENONE - Mirko Zanni è medaglia d'oro nella specialità dello strappo ai campionati europei di. Nella rassegna continentale, in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia, il fuoriclasse cresciuto nella Pesistica Pordenone, già medaglia di bronzo olimpica a Tokyo 2021, ha ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI SOLLEVAMENTO PESI (-71 KG DONNE) DALLE 15.30 17:55 L’anno scorso a spuntarla fu proprio Harutyunyan con la misura di 354 kg, ...Alla prima partecipazione ad un Europeo Senior, Giulia Miserendino non tradisce e porta a casa una prestigiosa medaglia d’argento nella categoria -71 kg in quel di Yerevan (in Armenia). Si tratta del ...