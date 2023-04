Sollevamento pesi | Europei 2023 oggi | orari 19 aprile | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Italia ancora protagonista anche nella quinta giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento a Yerevan fino a domenica 23e valevole come tappa del percorso di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Quest’verranno assegnati i titoli continentali nella categoria olimpica -71 kg femminile e nella non olimpica -81 kg maschile. Alla prima partecipazione ad un Europeo Senior, Giulia Miserendino punta subito alla medaglia dopo aver ottenuto un buon nono posto agli ultimi Mondiali di Bogotà. La ventenne siciliana, reduce da due orijuniores nelle ultime due stagioni (prima nella 64 e poi nella 71 kg), ha ormai raggiunto un livello davvero elevato ed è una delle candidate principali al podio odierno nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!????????… - Bluefidel47 : @LHoesle La carne bianca è male , come le pure proteine a meno che tu non faccia molta palestra con sollevamento pe… - Ansa_Fvg : Sollevamento Pesi: Europei; bronzo di Zanni nei 73 kg.. Azzurro vince anche la gara nello strappo, e 'vede' Parigi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Sollevamento Pesi: Europei, bronzo di Zanni nei 73 kg - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sollevamento Pesi: Europei, bronzo di Zanni nei 73 kg -

Un super Mirko Zanni conquista una straordinaria medaglia di bronzo ai Campionati Europei di2023, in corso a Yerevan. Il classe 97 ha praticamente distrutto tutti i suoi record italiani, migliorando di ben 8 chili nel totale. Lo stesso si avvicina quindi in maniera ...Nelle sue sessioni l'Aguilera dedicherebbe largo spazio poi a una grande quantità di addominali ,per rafforzare il bicipite, esercizi a corpo libero per braccia e tricipiti ed ...Il 14 aprile alla cerimonia di apertura del Campionato europeo diospitata dall'Armenia è stato dato fuoco alla bandiera dell'Azerbaijan , causando la reazione sdegnata della ...

Sollevamento pesi, Mirko Zanni è tornato! Bronzo europeo nei -73 kg e passo avanti verso le Olimpiadi! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gruppo A della categoria maschile -81 kg, gara valida per i Campionati Europei di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca Imperio – Cronaca Massidda – Cronaca Magistris – Cronaca Zanni – Come vedere la gara di Zanni in tv/streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benv ...