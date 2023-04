(Di mercoledì 19 aprile 2023) Con la sua cavalcata conclusasi con l’assist a Giroudha trascinato il Milan in semifinale diLeague Una corsa a tutto campo, seminando avversari come uno sciatore le porte in uno slalom e poi concludere con un assist al bacio: Rafaelieri con una singola giocata si è preso le prime pagine e ha portato il Milan in semifinale diLeague.: *scatta*Rrahmani in copertura: pic.twitter.com/4ZZQEqc2UC— Rocco (@Rocc0 O1) April 19, 2023: *scatta* Rrahmani in copertura: Comunque l’analogia del gol Gullit-Van Basten e-Giroud nella stessa porta del San Paolo è impressionante!!#NapoliMilan pic.twitter.com/j7X7bX2Xba— Matteo Grandi (@matteograndi) April 18, 2023 Comunque l’analogia del gol Gullit-Van Basten e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? Ultim'ora Bruttissimo episodio di razzismo nei confronti del milanista Leao a pochi minuti da #NapoliMilan. La r… - Gazzetta_it : I tifosi del Milan gufano già: “Ora batteremo... il Benfica. Maignan vale 200 milioni” - Gazzetta_it : I tifosi del Napoli: “Ciao Champions, ma ora c’è lo scudetto”. E quel rigore non dato... - CalcioNews24 : SOCIAL CALCIO – Leao mattatore di Champions - cn1926it : #Meret: 'Abbiamo dato tutto, orgoglioso del gruppo. Grazie ai tifosi per il supporto' -

Cristiano Ronaldo non si scompone più di tanto, e porta la mano sulle parti intime, replicando agli spettatori con un plateale gesto volgare che ha fatto rapidamente il giro dei principali...... ha commentato suinetwork una delle figlie di Diego Armando Maradona, Dalma. La leggenda delargentino è morto all'età di 60 anni per insufficienza cardiaca dopo che l'ex stella di ...Il postdi Immobile 'Grazie per tutti i messaggi pieni d'amore che ci avete mandato - si legge - e sopratutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile ...

Top giornalisti social: il calcio rallenta. Porro continua a crescere Primaonline

La Figc e il Settore Giovanile e Scolastico si uniscono al dolore della nuova vera famiglia di Ndione Souleymane, l’ASD Rinascita Refugees di Cupertino, in provincia di Lecce. La squadra salentina aff ...L'attaccante si è spento per una lunga malattia. Ha collezionato esperienze in diversi club blasonati di Puglia e Basilicata ...