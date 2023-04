Sinner-Schwartzman oggi in tv, quando gioca a Barcellona: orario, programma, streaming (Di mercoledì 19 aprile 2023) oggi, non prima delle 12.30, Jannik Sinner farà il proprio esordio nell’ATP500 di Barcellona. L’altoatesino giocherà il secondo turno contro l’argentino Diego Schwartzman. In qualità di testa di serie n.4, il nostro portacolori non ha affrontato il primo round e quindi farà la sua uscita n.1 contro il sudamericano. Un match dal sapor di rivincita, ricordando quanto accaduto a Montecarlo, con l’affermazione di Sinner e il ritiro di Schwartzman per un problema alla spalla sinistra. Tutto sembra risolto e il tennista argentino sarà da affrontare con grande attenzione, essendo particolarmente adatto alla terra rossa catalana. Jannik dovrà cancellare la delusione della sconfitta in semifinale nel Principato contro il danese Holger Rune. Sarà interessante comprendere se saprà farlo e quindi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023), non prima delle 12.30, Jannikfarà il proprio esordio nell’ATP500 di. L’altoatesino giocherà il secondo turno contro l’argentino Diego. In qualità di testa di serie n.4, il nostro portacolori non ha affrontato il primo round e quindi farà la sua uscita n.1 contro il sudamericano. Un match dal sapor di rivincita, ricordando quanto accaduto a Montecarlo, con l’affermazione die il ritiro diper un problema alla spalla sinistra. Tutto sembra risolto e il tennista argentino sarà da affrontare con grande attenzione, essendo particolarmente adatto alla terra rossa catalana. Jannik dovrà cancellare la delusione della sconfitta in semifinale nel Principato contro il danese Holger Rune. Sarà interessante comprendere se saprà farlo e quindi ...

Eurosport_IT : SINNER VOLA, POI SCHWARTZMAN SI RITIRA ?? Jannik parte forte, l'argentino non al meglio per un problema alla spalla… - WeAreTennisITA : RITORNA SINNER ???? Jannik scende in campo oggi a Barcellona per ripartire dopo la delusione di Monte Carlo, affronterà l… - LorenzoAndreol4: #Sinner vs Schwartzman domani alle 12:30. Intorno alle 18:00, sempre sulla Pista Rafa Nada, #Musetti contro uno tra Ku… - quindicizero: Sarà Diego Schwartzman l'avversario di Jannik Sinner a Barcellona! El Peque sconfigge Yibing Wu 6-2 6-2 e avanza al sec…