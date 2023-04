Sinner-Nishioka in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Janniksfiderà Yoshihitonel terzo turno dell’ATP 500 di, in programma dal 17 al 23 aprile. Il numero uno d’Italia ha esordito con una buona e netta vittoria ai danni di Schwartzman in terra catalana, e ora parte con tutti i favori del pronostico anche contro il nipponico n°35 del ranking mondiale.è tornato alla vittoria contro Goffin dopo quattro sconfitte consecutive ottenute, in quella che è stata anche la prima partita giocata in questa stagione sulla terra rossa. Si conosce invece bene l’ottimo periodo di forma dell’altoatesino, che in carriera non ha però mai affrontato il suo avversario. Si tratterà, infatti, del primo scontro diretto tra i due. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno ...

Le quote diOvviamente, quote sbilanciatissime per tutti i principali siti scommesse .è nettamente favorito: la quota per il successo di Jannik è di 1.06 per PlanetWin, 1.... 6 - 1 (7) Norrie vs (Q) Kotov 6 - 1, 6 - 2 (6) Khachanov vs Jarry 6 - 4, 6 - 4 (12) Evans vs (Q) Arnaldi 6 - 3, 6 - 4 Il tabellone degli ottaviShapovalov - Tsitsipas Alcaraz -...Protagonista anche Lorenzo Musetti, che sfiderà Cameron Norrie come terzo incontro dalle 11:00 sul campo 'Andres Gimeno' PISTA RAFA NADAL Ore 11:00 - (16)vs (4)a seguire - (14) ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di giovdì 20 aprile del torneo Atp di Barcellona 2023.L’altoatesino è partito bene in Spagna con la vittoria in due set su Schwartzman, ma occhio a un problema fisico. Ora Nishioka: “Farò il mio tennis” ...