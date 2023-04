Sinner-Nishioka, ATP Barcellona 2023: quando si gioca, orario preciso, programma, tv, streaming (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel terzo turno del tabellone di singolare del torneo ATP 500 di Barcellona, l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 4, affronterà il nipponico Yoshihito Nishioka, numero 16 del seeding: il match si giocherà domani, giovedì 20 aprile, e sarà il primo incontro dalle 11.00 sulla Pista Rafa Nadal. Gli ottavi di finale del torneo ATP Barcellona 2023 verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis HD e SuperTennis HD, la diretta streaming verrà proposta su Tennis TV, SkyGo, Now e SuperTennix. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale del match Sinner-Nishioka. Classifica ATP, cosa deve fare Jannik Sinner a Barcellona per guadagnare posizioni CALENDARIO ATP Barcellona ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel terzo turno del tabellone di singolare del torneo ATP 500 di, l’azzurro Jannik, testa di serie numero 4, affronterà il nipponico Yoshihito, numero 16 del seeding: il match si giocherà domani, giovedì 20 aprile, e sarà il primo incontro dalle 11.00 sulla Pista Rafa Nadal. Gli ottavi di finale del torneo ATPverranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis HD e SuperTennis HD, la direttaverrà proposta su Tennis TV, SkyGo, Now e SuperTennix. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale del match. Classifica ATP, cosa deve fare Jannikper guadagnare posizioni CALENDARIO ATP...

