Sinner e Musetti avanti tutta a Barcellona (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI- Un buon Sinner e un ottimo Musetti: il bilancio del mercoledì di Barcellona, dove si sta giocando il locale ATP 500, fa ben sperare per la stagione sulla terra dei due più rappresentativi giocatori italiani presenti in Spagna. Sono anche gli ultimi rimasti dopo le sconfitte altamente prevedibili di Francesco Passaro contro Francisco Cerundolo e di Matteo Arnaldi contro Daniel Evans. Sinner forse ha faticato più di quanto sarebbe stato lecito pensare contro l'amico argentino Diego Schwartzman che da tempo ormai pare aver dimenticato a casa una prima di servizio di un certo peso e pure dove trovare le energie per combattere a lungo, soprattutto quando si gioca sulla terra. Jannik ha mostro qualche smorfia di dolore nel secondo set toccandosi la gamba destra e a più riprese è parso andare in crisi di fiato quando lo ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI- Un buone un ottimo: il bilancio del mercoledì di, dove si sta giocando il locale ATP 500, fa ben sperare per la stagione sulla terra dei due più rappresentativi giocatori italiani presenti in Spagna. Sono anche gli ultimi rimasti dopo le sconfitte altamente prevedibili di Francesco Passaro contro Francisco Cerundolo e di Matteo Arnaldi contro Daniel Evans.forse ha faticato più di quanto sarebbe stato lecito pensare contro l'amico argentino Diego Schwartzman che da tempo ormai pare aver dimenticato a casa una prima di servizio di un certo peso e pure dove trovare le energie per combattere a lungo, soprattutto quando si gioca sulla terra. Jannik ha mostro qualche smorfia di dolore nel secondo set toccandosi la gamba destra e a più riprese è parso andare in crisi di fiato quando lo ...

