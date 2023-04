(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’altoatesino esordisce oggi nell’Atp 500 di Barcellona contro Schwartzman, appena battuto a Montecarlo: in palio un posto agli ottavi di finale PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tutto pronto per l’esordio di Jannikall’Atp 500 di Barcellona. L’altoatesino affronterà al secondo turno l’argentino Diego Schwartzman, come gli è già accaduto a Montecarlo. Nel Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sinneristi1 : RT @sportface2016: #Sinner vince con cuore, ma poi ammette: '#Hurkacz per un set e mezzo è stato migliore di me' #Montecarlo - Moixus1970 : RT @sportface2016: #Sinner vince con cuore, ma poi ammette: '#Hurkacz per un set e mezzo è stato migliore di me' #Montecarlo - sportface2016 : #Sinner vince con cuore, ma poi ammette: '#Hurkacz per un set e mezzo è stato migliore di me' #Montecarlo -

JANNIK"Lorenzo dice che ho il carattere del numero 1 Mi fa molto piacere, credo di avere ... Senza esagerare, con la solita attenzione,di essere cresciuto. "Parlando di me, ho ...... 'Djokovic è il numero 1 -Musetti - ed è sempre il favorito in ogni torneo che gioca. Devo ... prima della loro partita a Wimbledon di quest'estate, a confessare di rivedersi in. Un ...MILANO - Che in meno di un mese il Milan si giochi tutto non è una forzatura, lo dice il calendario serratissimo. Quello che non dice è che molto dipenderà da Leao : loPioli stesso, sottolineando che non si tratta di un attaccante etichettabile, né confinabile in un ruolo o in una posizione unici: "Rafa è l'unico nostro giocatore che sul campo ha la massima ...

Sinner ammette: “E’ lui l’avversario più ostico da affrontare” Sport News.eu

Pubblicata l'entry list del Roland Garros. Cinque gli italiani al via del secondo Slam della stagione: Jannik Sinner (numero 8 del mondo), ...Per anni abbiamo assistito, noi italici appassionati della racchetta, alle sconfitte onorevoli dei nostri giocatori. Le abbiamo commentate, quasi sempre, con ecumenica tenerezza. Abbiamo, come madri a ...