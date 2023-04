Sinner agli ottavi a Barcellona, battuto Schwartzman (Di mercoledì 19 aprile 2023) caption id="attachment 325835" align="alignleft" width="150" Jannik Sinner/captionEsordio senza problemi per Jannik Sinner che al "Barcelona Open Banc Sabadell", ATP 500 (montepremi 2.722.480 euro), ha sconfitto all'esordio l'argentino Diego Schwartzman, numero 48 al mondo, 62 64.L'altoatesino, numero 8 del ranking Atp, semifinalista a Barcellona due anni fa, raggiunge così le 25 vittorie in stagione. agli ottavi affronterà Yoshihito Nishioka, numero 35, che ha battuto David Goffin, numero 99, 61 75. "Penso di aver iniziato molto bene, soprattutto nei game di risposta - ha detto Sinner dopo la partita -. Ho cercato di rimanere aggressivo, ho commesso un paio di errori ma devo ricordare a me stesso che è solo il mio primo match qui. Sono rimasto campo e ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 aprile 2023) caption id="attachment 325835" align="alignleft" width="150" Jannik/captionEsordio senza problemi per Jannikche al "Barcelona Open Banc Sabadell", ATP 500 (montepremi 2.722.480 euro), ha sconfitto all'esordio l'argentino Diego, numero 48 al mondo, 62 64.L'altoatesino, numero 8 del ranking Atp, semifinalista adue anni fa, raggiunge così le 25 vittorie in stagione.affronterà Yoshihito Nishioka, numero 35, che haDavid Goffin, numero 99, 61 75. "Penso di aver iniziato molto bene, soprattutto nei game di risposta - ha dettodopo la partita -. Ho cercato di rimanere aggressivo, ho commesso un paio di errori ma devo ricordare a me stesso che è solo il mio primo match qui. Sono rimasto campo e ...

