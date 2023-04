"Sinceramente, mi aspettavo di meglio": Pioli scatenato, umilia i tifosi del Napoli | Video (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ma come gode Stefano Pioli. E gode a ragione veduta: il suo Milan è in semifinale di Champions League dopo il pari a Napoli, pari ottenuto dai padroni di casa solo nei minuti di recupero della ripresa. A casa i partenopei di Luciano Spalletti: pesa come un macigno il ko all'andata a San Siro. E nel dopopartita, il mister dei miracoli rossoneri, ovviamente, sorride e gongola: "Eravamo dati sfavoriti da quasi tutti", ricorda il 57enne parmigiano. Il Napoli ha le mani sullo scudetto, ma il Milan è ancora in corsa per la Champions. Una semifinale che è già un pezzetto di storia del club. E Pioli, nel post-partita, si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Già, perché la notte prima della partita il Milan la ha trascorsa a Napoli, in un hotel sul lungomare. E sotto all'albergo si sono assiepati i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ma come gode Stefano. E gode a ragione veduta: il suo Milan è in semifinale di Champions League dopo il pari a, pari ottenuto dai padroni di casa solo nei minuti di recupero della ripresa. A casa i partenopei di Luciano Spalletti: pesa come un macigno il ko all'andata a San Siro. E nel dopopartita, il mister dei miracoli rossoneri, ovviamente, sorride e gongola: "Eravamo dati sfavoriti da quasi tutti", ricorda il 57enne parmigiano. Ilha le mani sullo scudetto, ma il Milan è ancora in corsa per la Champions. Una semifinale che è già un pezzetto di storia del club. E, nel post-partita, si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Già, perché la notte prima della partita il Milan la ha trascorsa a, in un hotel sul lungomare. E sotto all'albergo si sono assiepati i ...

