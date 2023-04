Simone Cristicchi e Amara omaggiano Battiato (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si chiama Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato il nuovo progetto musicale che porta l’inconfondibile firma di Simone Cristicchi. Per portare in scena il repertorio di Franco Battiato in un inedito viaggio musicale, l’artista ha scelto la compagnia di Amara. Simone Cristicchi e Amara debuttano su un palco teatrale insieme per omaggiare Franco Battiato. La loro è un’ardua sfida musicale, che può essere vinta solo insieme e coniugando diverse sensibilità. L’atmosfera intima del Teatro Duse di Bologna li aiuterà nel loro viaggio attraverso le canzoni di un gigante del cantautorato come Battiato, capaci di segnare indelebilmente l’immaginario italiano. Cristicchi e Amara insieme ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si chiama Torneremo ancora – Concerto mistico peril nuovo progetto musicale che porta l’inconfondibile firma di. Per portare in scena il repertorio di Francoin un inedito viaggio musicale, l’artista ha scelto la compagnia didebuttano su un palco teatrale insieme per omaggiare Franco. La loro è un’ardua sfida musicale, che può essere vinta solo insieme e coniugando diverse sensibilità. L’atmosfera intima del Teatro Duse di Bologna li aiuterà nel loro viaggio attraverso le canzoni di un gigante del cantautorato come, capaci di segnare indelebilmente l’immaginario italiano.insieme ...

