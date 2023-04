Simone Coccia, il vero motivo per cui è finita con la Pezzopane: “Lei ancora innamorata” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lo scorso 7 aprile Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. L’ex deputata del PD ospite di Mara Venier a Domenica In ha spiegato come mai è finita. “Con lui restano tanti bei ricordi e l’affetto. La storia d’amore che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell’ultima fase avevamo meno interessi comuni, pur volendoci molto bene e avendo molto rispetto uno dell’altro. Abbiamo convenuto che non stavamo più proteggendo il nostro amore. Abbiamo capito che dovevamo lasciarci con amore, senza farlo consumare. Negli anni ho ricevuto persino minacce di morte, ho fatto denuncia. Il nostro amore è stato molto sofferto, anche se non c’era una ragione”. Simone Coccia Colaiuta, retroscena e rivelazioni. Dopo Stefania, anche ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lo scorso 7 aprile StefaniaColaiuta hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. L’ex deputata del PD ospite di Mara Venier a Domenica In ha spiegato come mai è. “Con lui restano tanti bei ricordi e l’affetto. La storia d’amore che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell’ultima fase avevamo meno interessi comuni, pur volendoci molto bene e avendo molto rispetto uno dell’altro. Abbiamo convenuto che non stavamo più proteggendo il nostro amore. Abbiamo capito che dovevamo lasciarci con amore, senza farlo consumare. Negli anni ho ricevuto persino minacce di morte, ho fatto denuncia. Il nostro amore è stato molto sofferto, anche se non c’era una ragione”.Colaiuta, retroscena e rivelazioni. Dopo Stefania, anche ...

