Silvio Berlusconi è di buon umore: ha chiamato Matteo Salvini scherzando sul Milan (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Cavaliere è al quindicesimo giorno in ospedale ma è di buon umore. L'ex premier Silvio Berlusconi ha chiamato Matteo Salvini. "Che bello sentirti! Mi hai fatto una bella sorpresa", ha risposto il ministro leghista, secondo quanto riferito da fonti del Carroccio. Berlusconi e Salvini hanno parlato per pochi minuti, terminando la conversazione con una battuta sul passaggio del turno del Milan. Berlusconi, trasferito domenica in un reparto di degenza ordinaria dopo 12 giorni in terapia intensiva, è al quindicesimo giorno di ricovero.

