"Sicurezza energetica per chi?" Il report della ong ReCommon sul business del gas liquefatto. "E i contribuenti italiani finanziano i maxi investimenti di Snam" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Per liberarsi dal gas di Mosca che arrivava via gasdotto, i governi di mezzo mondo (compreso quello italiano) puntano sul business del Gas naturale liquefatto (Gnl) che arriva via nave da paesi segnati da conflitti e sistematiche violazioni dei diritti umani, come Egitto, Israele, Qatar e Nigeria, o dove sono forti gli impatti socio-economici e ambientali dell'estrazione e del trasporto del combustibile fossile. È il caso degli Stati Uniti, primo esportatore al mondo di Gnl, seguito da Federazione russa e Qatar. Si tratta di un business che in Italia vede in prima fila Snam (controllata al 31% dal Tesoro tramite Cdp) ed Intesa Sanpaolo. Fra il 2016 e il 2022, infatti, l'istituto di credito torinese ha concesso finanziamenti per 3 miliardi di dollari (2,7 miliardi di euro) alle prime venti società coinvolte ...

