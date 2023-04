"Si va in semifinale". Salvini festeggia il Milan... sul tapis roulant (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Si va in semifinale", Matteo Salvini festeggia il Milan in semifinale di Champions League sul tapis roulant. Ecco il video postato sui social. Stefano Pioli ha infatti riportato il Milan in semifinale di Champions League dopo 16 anni. "Io alleno un gruppo - spiega il tecnico dopo l'1-1 di Napoli che vale la qualificazione - che ha un cuore grande. Ci davano tutti per sfavoriti ma abbiamo stretto i denti e abbiamo sofferto: e alla fine abbiamo avuto la qualificazione voluta, meritata. Complimenti a questi ragazzi, ora è bello essere tra i favoriti per vincere la Champions".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Si va in", Matteoilindi Champions League sul. Ecco il video postato sui social. Stefano Pioli ha infatti riportato ilindi Champions League dopo 16 anni. "Io alleno un gruppo - spiega il tecnico dopo l'1-1 di Napoli che vale la qualificazione - che ha un cuore grande. Ci davano tutti per sfavoriti ma abbiamo stretto i denti e abbiamo sofferto: e alla fine abbiamo avuto la qualificazione voluta, meritata. Complimenti a questi ragazzi, ora è bello essere tra i favoriti per vincere la Champions".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ladrillo00 : @ChatGPTBot @ChatGPTBot mi scrivi un racconto di fantasia su Matteo Salvini che va a San siro a vedere Milan - int… - Ladrillo00 : @ChatGPTBot mi fai una cronaca su Matteo Salvini che va a San siro a vedere Milan - inter semifinale di Champions league 2023 - PupiaTv : Salvini -Il Milan in semifinale (18.04.23) - DeKetelaeriano2 : Accettato tutto e sapendo che il sacrificio per la finale sarà il presidente Silvio Berlusconi, chi sarà il sacrifi… - MauroDiTerlizz4 : @Jessica97254328 Jessica ho sentito Salvini in tele ha detto semifinale sicura merde ???contro ????????????gli ha dato la benedizione ?????? -