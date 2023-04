Si può puntare su Ndombele che nella stagione non aveva quasi mai giocato?

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La delusione è troppa, e secondo me ci vorrà del tempo anche per analizzare con lucidità ladel Napoli, che però non può prescindere dal fatto che fino a tre settimane fa, dati oggettivi alla mano, tutti pensavano che ci si fosse trovati di fronte ad un’occasione irripetibile per arrivare in finale. Su questo non si scappa, ci si intenda bene: puoi anche andarti a stravincere uno scudetto come si sta facendo, ma se poi ti trovi di fronte un’avversaria che fa parte del novero delle squadre che alla lunga (anche se non nell’unica partita che fino ad allora ti eri) hai distrutto e distanziato in quel modo e ciononostante esci così, ebbene questo è un dato che nell’analisi in questione non può essere ignorato. C’è poco da dire sulla partita, già l’articolo di ieri di Massimiliano Gallo l’ha fotografata ottimamente (davvero incredibile, in ...