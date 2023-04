Si opera al ginocchio e muore per un'infezione: maxi - risarcimento dall'ospedale alla famiglia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Morta dopo un'operazione al ginocchio all' ospedale di Empoli : ora scatta un maxi risarcimento da quasi 900mila euro per i familiari di una donna deceduta nel 2022. Lo anticipa il quotidiano ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Morta dopo un'zione alall'di Empoli : ora scatta unda quasi 900mila euro per i familiari di una donna deceduta nel 2022. Lo anticipa il quotidiano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ivo_Serentha : @FEDERIC11773393 @stanzaselvaggia In ginocchio,quasi al default italia c'ha mandato il caimano nel 2011,scappato vi… - serieAnews_com : Scamacca si opera al ginocchio. - GiuseppeTostoR : #westham, stagione finita per #Scamacca: si opera al ginocchio Stagione finita per Gianluca Scamacca: l'attaccante… - sportli26181512 : #Scamacca, che guaio: si opera al ginocchio, stagione finita: L'annuncio social dell'attaccante del #WestHam e dell… - CanaleSassuolo : Gianluca Scamacca si opera al ginocchio: stagione finita per l’attaccante del West Ham -