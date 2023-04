Shrek 5 | confermata l’uscita di un nuovo capitolo

(Di mercoledì 19 aprile 2023) È ufficiale:tornerà con una nuova uscita, ecco tutto ciò che sappiamo sull’annuncio dato da Chris Meledandri sull’imperdibile5 Uno dei film d’animazione che è stato in grado di fare la storia del cinema moderno, sta per tornare. Dopo la creazione di quattro lungometraggi di successo, una serie di piccoli speciali e un adattamento musicale a Broadway, ci eravamo quasi convinti che il franchise dedicato afosse ormai concluso. Nulla di più sbagliato.tornerà infatti con un nuovissimo. Ecco tutto ciò che sappiamo suldi5. L’annuncio La tanto attesa notizia è stata data da Chris Meledandri, CEO della Illumination Entertainment, partner creativo di DreamWorks. Il produttore cinematografico ha confessato che un ...

Il cast delle voci originali composto anche da Cameron Diaz e Mike Myers sarebbe in trattative per salire a bordo ...Dopo alcuni rumour Shrek 5 è realtà. La conferma arriva da varie fonti affidabili come Screenrant e Variety, che hanno quasi ufficializzato anche il ritorno del cast vocale originale, comprensivo di ...