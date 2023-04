Shoah | Mattarella | ' memoria barbarie nelle nostre menti e nei nostri cuori'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Cracovia, 19 apr. (Adnkronos) - "Ho appena reso omaggio alla lapide che ricorda i docenti di questa Università deportati il 6 novembre del 1939; ieri ho visitato il campo di sterminio di Auschwitz; oggi ricorre l'ottantesimo anniversario della rivolta del Ghetto di Varsavia. Ladi quellerimane indefettibilee nei". Polonia e Italia sono impegnate "per preservare e diffondere ladi quel che avvenne, affinchè non possa più ripetersi. Dobbiamo intensificare la nostra azione, sapendo che in futuro potremo contare sempre meno sulle testimonianze dirette di quanto avvenuto e che dovremo trasmetterle e affidarle alle nuove generazioni". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Mattarella a Birkenau: 'La Shoah crimine orrendo, i fascismi europei furono complici dei nazisti' - lauraboldrini : Per la prima volta un nostro Presidente della Repubblica partecipa alla Marcia dei vivi, tra #Auschwitz e Birkenau.… - Rolfi39 : RT @HuffPostItalia: Mattarella a Birkenau: 'La Shoah crimine orrendo, i fascismi europei furono complici dei nazisti' - RGalisai : @LaStampa @elio_vito «Fascisti complici» Mattarella ristabilisce la storia della Shoah. A Auschwitz il presidente f… - Rosabianca123 : RT @EnricoBorghi1: Questa mattina,mentre Israele si ferma al suono delle sirene per ricordare i 6 milioni di ebrei uccisi nella Shoah e men… -

Ad affermarlo da Auschwitz, il Presidente della Repubblica Sergio. Parole riprese da ... accompagnato dalle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute e Testimoni della. "Alle due e ...Ci sono carnefici e complici. E ci sono quanti lavorano per far dimenticare l'orrore dellafacendola scivolare in un passato nebuloso dove, indistinti, vagano colpevoli e vittime: sono gli "araldi dell'oblio". E' in queste parole il senso vero della visita del presidente della ...Santo prima di nascere. La storia della famiglia Ulma, in otto (più uno). Cristiani, ebrei e la forza della fede Sullo stesso argomento: **visita Auschwitz, 'un orrore inimmaginabile, costruire futuro pace'** Santo prima di nascere. La chiesa beatifica una famiglia polacca trucidata dai nazisti. E un figlio non nato. ...

Shoah, Mattarella: crimine che non può conoscere nè oblio nè perdono Tiscali Notizie

Cracovia, 19 apr. (Adnkronos) – “Ho appena reso omaggio alla lapide che ricorda i docenti di questa Università deportati il 6 novembre del 1939; ieri ho visitato il campo di sterminio di Auschwitz; og ...Simona Malpezzi (Pd) a Lollobrigida: "Nelle ore in cui Mattarella ad Auschwitz ha ristabilito la verità storica, Lollobrigida ha usato parole vergognose di cui dovrebbe semplicemente scusarsi".