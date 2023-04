(Di mercoledì 19 aprile 2023)su, un12 pastiglie di antistaminico. Il giovane è deceduto6 giorni dal ricovero Le sfide sucontinuano a imperversare e a coinvolgere i ragazzini. In breve tempo unadiventa virale, grazie all’emulazione e al desiderio di dimostrare le proprie capacità. Però, spesso non ci si rende conto che alcune sfide possono essere particolarmente pericolose e portare anche alla morte. È quello che è accaduto in Ohio ad un ragazzo di 13 anni, che èaccettato di fare unasu, che invita i ragazzi ad assumere 12-14 pasticche di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Sfida mortale su TikTok, un 13enne è morto dopo aver ingerito farmaci - LAlimini76 : @domeniconaso Comunque il day time è di una noia mortale, sempre a commentare i guanti di sfida, che palle - ilmondoeditutti : persone per le quali la situazione è 'mortale' non è troppo ampia. Si tratta di circa 2-3mila persone che sono asso… -

