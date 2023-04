Servizi finanziari - Nuove nomine ai vertici di Stellantis Financial Service Italia

(Di mercoledì 19 aprile 2023), nata a inizio aprile dalla joint venture paritetica tra la Banque PSA Finance e Santander Consumer Finance per l'offerta di soluzioni di mobilità,e assicurazioni, nonché captive del settore automotive e partnero di tutti i marchio del gruppo, ha annunciato ledel top management societario. Direttore generale è Giulio Viale, già country manager FCA Bank, mentre Pier Marco Alciati assume il ruolo di vicedirettore generale, dopo aver ricoperto la stessa carica in Banca PSA. Entrambi guideranno la bancana, nata dalla riorganizzazione della struttura di finanziamento e di leasing del gruppo ...

Stellantis Financial Services, Viale direttore generale - I protagonisti Agenzia ANSA

