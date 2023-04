Serie A, per i diritti tv entrano in gioco anche le società di betting e il Metaverso (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha approvato le “Linee Guida della Lega Nazionale Professionisti Serie A“, i famosi diritti tv per trasmettere le partite del calcio italiano. Nel documento pubblictato dal Garante si possono leggere delle novità interessanti circa le società di betting e il Metaverso. I diritti in questioni prevedo il periodo che interoorre tra la stagiona 2024/25 e la stagione 2028/29. Al punto 28 delle linee guida si legge infatti: «la Lega Calcio Serie A si riserva inoltre di commercializzare i diritti cd. “betting”, sia a livello nazionale che a livello internazionale nonché i diritti per la realizzazione di Non fungible tokens (Nft) e i diritti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha approvato le “Linee Guida della Lega Nazionale ProfessionistiA“, i famositv per trasmettere le partite del calcio italiano. Nel documento pubblictato dal Garante si possono leggere delle novità interessanti circa ledie il. Iin questioni prevedo il periodo che interoorre tra la stagiona 2024/25 e la stagione 2028/29. Al punto 28 delle linee guida si legge infatti: «la Lega CalcioA si riserva inoltre di commercializzare icd. “”, sia a livello nazionale che a livello internazionale nonché iper la realizzazione di Non fungible tokens (Nft) e i...

