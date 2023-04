Serie A | le designazioni arbitrali della 31esima giornata | Juve-Napoli a Fabbri

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il designatore arbitraleA ha comunicato ufficialmente gli arbitridel campionato Il designatore arbitraleA ha comunicato ufficialmente gli arbitridel campionato italiano di calcio. Ecco il comunicato. COMUNICATO – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 31ªdel Campionato diA 2022/23 in programma domenica 23 aprile. H. VERONA – BOLOGNA Venerdì 21/04 h. 20.45 MARIANI LO CICERO – VIVENZI IV: SERRA VAR: DI PAOLO AVAR: MANGANIELLO SALERNITANA – SASSUOLO Sabato 22/04 h. ...

nessun precedente con gli irpini per il fischietto di Matera, mentre ha già diretto un match dei laziali (Monterosi - Nocerina 3 - 1 in Serie D 2020/2021).

Arbitro Sampdoria-Pomigliano Women: dirige il match Cavaliere di Paola. Le designazioni complete per la Serie A Femminile 2022/23 La designazione arbitrale per Parma–Sampdoria Women, in programma ... Sono quattro i club multati dal giudice sportivo dopo le gare della 37^ giornata: 2.000 euro alla Fidelis Andria per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per ...