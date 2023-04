Serie A | Jes sa già cosa vuol dire segnare in sette campionati | “Sono stato | sono e continuerò”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 19 aprile 2023) 2023-04-19 12:24:13 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Non sapremo maine sarebbedi Gesù se quel dannato placcaggio di Kolasinac non gli strappa il legamento crociato del ginocchio destro nel marzo 2014. “Se non fossiinfortunato, a Madrid sarei titolare indiscusso”ha riconosciuto in MARCA nel 2017. L’ambizione, ovviamente, non gli è mai mancata. “Sogno di vincere il Pallone d’Oro in quattro anni”, ha assicurato poco prima della sua sfortuna contro lo Schalke. La sua carriera, però, prese una brutta piega e lo trasformò in un vero e proprio ‘globe-trotter’. Di quel progetto stellare rimane ben poco, ma, con il suo gran gol contro il Lecce (1-1),può vantare, a ‘solo’ 30 anni, di aver segnato indiversi e sembra che abbia ‘corda per un ...