Serie A | giornata 31 | 5 difensori da schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il martedì di Champions League è andato in archivio con il passaggio del turno del Real Madrid e del Milan. I rossoneri hanno superato il Napoli nel doppio confronto europeo e si sono regalati la semifinale della massima competizione europea. Stasera e domani scenderanno in campo altre quattro società italiane (Inter, Juventus, Roma e Fiorentina) per raggiungere le semifinali delle rispettive manifestazioni. Il campionato, tuttavia, è alle porte e venerdì si aprirà il 31º turno. Ecco, dunque, i 5diA daal. Hellas Verona-Bologna sarà il primo scontro del prossimo weekend calcistico nostrano. Entro venerdì, quindi, andranno schierate le rispettive fanta-formazioni. Analizzando le partite, possiamo notare che, per la 31ª, sono in programma ben due Big ...

Nella prossima giornata del campionato di Serie A andrà in scena il big match tra Juventus e Napoli all'Allianz Stadium La Juve arriva da due sconfitte consecutive. Entrambe in trasferta, entrambe per 1 - 0, con ...Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 31esima giornata di Serie A. La Roma giocherà lunedì alle ore 20.45 contro l'Atalanta . L'arbitro della sfida sarà Irrati. Il bilancio con i giallorossi è positivo : 13 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. ...

Le ultime news Serie A riguardano le designazioni degli arbitri per la 31esima giornata, tra cui spicca la sfida tra Juventus e Napoli ...Sarà Michael Fabbri a dirigere Juventus-Napoli, big match della 31ª giornata di campionato in programma domenica 23 aprile alle 20.45. Con il fischietto della sezione di Ravenna ci saranno gli assiste ...