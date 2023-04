Serie A, giornata 31: 3 portieri da schierare al fantacalcio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo le fatiche europee – non ancora concluse – si pensa già alla Serie A con i 3 portieri da schierare al fantacalcio per la giornata 31. Ci sono ben due big match, decisivi per la classifica: Juventus-Napoli e Atalanta-Roma. Dall’altra parte si conta uno scontro diretto, molto importante per la corsa alla salvezza. Si tratta di Sampdoria-Spezia, tra ultima e quartultima. Inter e Milan affronteranno Empoli e Lecce, mentre il Sassuolo sarà ospite della Salernitana. La Lazio e la Fiorentina se la vedranno con Torino e Monza, due avversarie da non sottovalutare. Serie A, giornata 31: i portieri da schierare al fantacalcio André Onana: primo nella lista dei consigliati è il portiere nerazzurro. Molto altalenante, l’Inter ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo le fatiche europee – non ancora concluse – si pensa già allaA con i 3daalper la31. Ci sono ben due big match, decisivi per la classifica: Juventus-Napoli e Atalanta-Roma. Dall’altra parte si conta uno scontro diretto, molto importante per la corsa alla salvezza. Si tratta di Sampdoria-Spezia, tra ultima e quartultima. Inter e Milan affronteranno Empoli e Lecce, mentre il Sassuolo sarà ospite della Salernitana. La Lazio e la Fiorentina se la vedranno con Torino e Monza, due avversarie da non sottovalutare.A,31: idaalAndré Onana: primo nella lista dei consigliati è il portiere nerazzurro. Molto altalenante, l’Inter ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ?????? ??????????N ???? ???? #SerieAFemminile @TIM_Official 4a Giornata ??? | 2a Fase ???? ?? La news: - sportli26181512 : Arbitri Serie A, le designazioni per la 31^ giornata: Sarà Michael Fabbri l'arbitro di Juventus-Napoli, posticipo d… - 11contro11 : #SerieA, giornata 31: 3 portieri da non schierare al #Fantacalcio #Empoli #Lecce #Spezia #11contro11 - esports_culture : - DOTA 2 - DreamLeague Season 19: Gli Shopify Rebellion consolidano il loro posto in classifica grazie al successo… - TuttoHellasVer1 : Serie A, 31a giornata: calendario partite e programma televisivo, c'è Juve-Napoli -