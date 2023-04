Serie A | è ufficiale | il club ha attivato la clausola

Leggi su calciomercatonews

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La stagione si avvia alla conclusione e si ricomincia a pensare alle dinamiche di calciomercato:attivata in ottica futura, non andrà via Ora è: non andrà via al… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.