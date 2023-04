(Di mercoledì 19 aprile 2023) Succede di tutto nell'ultima gara dell'Al Nassr con CR7 protagonista in negativo della sconfitta per 2-0 contro l'Al Hilal.

da dimenticare per l' Al Nassr e perRonaldo che ha vissuto una gara, quella contro l'Al Hilal, davvero negativa. Il portoghese non solo ha commesso un fallaccio ai danni di un ...Tutti felici nel Portogallo, un po' menoRonaldo. A fine match, con tutti i giocatori festanti sotto lo spicchio dei tifosi, il 37enne ha abbandonato il campo . E la faccia è quella di chi ...da dimenticare per l' Al Nassr e perRonaldo che ha vissuto una gara, quella contro l'Al Hilal, davvero negativa. Il portoghese non solo ha commesso un fallaccio ai danni di un ...

Serataccia Cristiano Ronaldo: fallaccio a rivale, gol annullato e gestaccio al pubblico ItaSportPress

Succede di tutto nell'ultima gara dell'Al Nassr con CR7 protagonista in negativo della sconfitta per 2-0 contro l'Al Hilal.Scomparso l’oggetto più importante del professore: giallo ad Amici 22 E’ cominciata la quinta puntata del Serale e c’è ...